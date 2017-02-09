ألمانيا تنفي ممارستها ضغوطاً مالية على مجموعة الـ20

نفت وزارة المالية الألمانية تقريراً نشرته وكالة بلومبرغ بشأن محاولة ألمانيا الضغط من أجل استصدار بيان مشترك من مجموعة الدول العشرين تدعو فيه العالم لكبح التحفيز النقدي.

وقالت متحدثة باسم الوزارة "التقرير ليس صحيحاً" مضيفة أن مثل ذلك الطلب للبنوك المركزية لم يكن مطلقاً على جدول أعمال مجموعة العشرين.

وتابعت "نحترم استقلالية البنوك المركزية."

وقال تقرير بلومبرغ نقلا عن مصادر مطلعة إن مسؤولين ألمان أرادوا أن توقع مجموعة العشرين على ورقة تتضمن الحاجة إلى تعزيز مرونة الاقتصاد العالمي وهو ما يشجع البنوك المركزية على بناء احتياطيات لمواجهة الأزمات في المستقبل.

وأضاف أن المسؤولين الألمان أخفقوا في إقناع نظرائهم بأن مجموعة العشرين ينبغي أن تؤيد اللهجة الداعمة لتشديد السياسة النقدية ومن ثم تخلوا عن الضغط في هذا الاتجاه.