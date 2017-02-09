حساب المواطن: لا صرف بأثر رجعي للمتأخرين بالتسجيل

قال المشرف العام على برنامج "حساب المواطن" المهندس ماجد العصيمي إنه لن يكون هناك صرف للبدل بأثر رجعي لمن يتأخر عن التسجيل، محدداً الحالة التي تستحق فيها أسرة المبتعث صرف البدل.

وأضاف، أنه إذا لم يسجل المستحق الآن وسجل لاحقاً قبل بداية صرف البدل، فإنه سيكون مع الدفعة الأولى، أما إذا تأخر في التسجيل إلى ما بعد صرف البدل الأول، فسيصرف له من الشهر التالي للتسجيل.

وتابع المهندس خلال لقاء له مع التلفزيون الرسمي السعودي أنه "في الفترة الحالية، وقبل بداية الصرف ليس هناك أولوية في التسجيل، لكن في حال التأخير، لما بعد بداية الصرف، فسيصرف المستفيد من الشهر التالي"، نافياً الصرف بأثر رجعي.

وأشار العصيمي إلى أن المبتعث لن يحصل على البدل الآن لعدم تأثره بارتفاع الأسعار، لإقامته خارج البلاد، وحتى يعود للوطن، إلا إذا كانت أسرته تقيم بالكامل في السعودية، فعليه التسجيل لتحصل أسرته، وليس هو، على البدل.