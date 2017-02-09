طلبات إعانة البطالة بأميركا تهبط لأدنى مستوى في 43 عاما

انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة بأكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي، لتقترب من أدنى مستوياتها في 43 عاما، مما يشير إلى مزيد من التحسن في سوق العمل، وهو ما قد يحفز نموا سريعا في الأجور في نهاية المطاف.

وقالت وزارة العمل الأميركية إن الطلبات الجديدة لإعانة البطالة انخفضت بمقدار 12 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 234 ألفا للأسبوع المنتهي في الرابع من فبراير. وبذلك تقترب الطلبات من أدنى مستوى لها في 43 عاما البالغ 233 ألفا والذي لامسته في أوائل نوفمبر.

وتظل الطلبات دون مستوى 300 ألف المرتبط بمتانة سوق العمل للأسبوع 101 على التوالي وهي أطول موجة من نوعها منذ عام 1970 حينما كانت سوق العمل أصغر كثيرا.

وسوق العمل عند حد التوظيف الكامل أو قريبة منه مع معدل بطالة يبلغ 4.8%. وسجلت البطالة أدنى مستوياتها عند 4.6 % في نوفمبر.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض طلبات إعانة البطالة الجديدة إلى 250 ألفا الأسبوع الماضي.

وقال محلل بوزارة العمل إنه لم تكن هناك أي عوامل خاصة مؤثرة على بيانات الأسبوع الماضي.

وهبط متوسط أربعة أسابيع لطلبات إعانة البطالة بمقدار ثلاثة آلاف و750 طلبا إلى 2.08 مليون طلب.