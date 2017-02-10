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ميركل: لابد أن تبقى منطقة اليورو متوحدة رغم الصعاب

المصدر: برلين - رويترز
المستشارة الألمانية أنجيلا مركل
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قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن منطقة اليورو لابد أن تظل كتلة واحدة ودعت الدول الأعضاء في منطقة العملة الأوروبية الموحدة إلى الوفاء بالتزاماتها.

وقالت ميركل "بالنسبة لي، لا تتعلق المسألة بسرعتين داخل منطقة اليورو... منطقة اليورو لابد أن تبقى متوحدة وما اتفقنا عليه يجب أن نحققه سويا، جميع الدول الأعضاء في منطقة اليورو."

وقال وزير المالية فولفجانج شيوبله يوم الأربعاء إن اليونان سيكون عليها مغادرة منطقة اليورو إذا لم تف بالتزاماتها المتعلقة بالإنقاذ المالي.

كلمات دالّة

#اقتصاد, #اليورو, #ألمانيا, #أسواق مال, #العملة الأوروبية

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