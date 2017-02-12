البنك الدولي يتوقع تسارع النمو خليجيا لـ2.2% في 2017

توقع المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الخليج، نادر محمد، في مقابلة مع قناة "العربية"، على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي بدورتها الخامسة أن تسارع معدلات النمو في دول الخليج لتصل إلى 2.2% خلال عام 2017.

وتابع "كانت معدلات النمو جيدة حتى العام 2015، وفي 2016 مرت الاقتصادات الخليجية بظروف صعبة مع انخفاض أسعار النفط؛ ففي 2015 كانت معدلات نمو الاقتصاد 3.5%، وفي 2016 انخفض النمو في دول الخليج مجتمعة إلى 1.6%، ونتوقع تحسن الأداء الاقتصادي، ومعدلات النمو إلى 2.2% في 2017، وستواصل هذه النسبة تحسنها بحيث ترجع إلى معدلات ما قبل 2015 وذلك خلال عام 2018".

وحول تطبيق ضريبة القيمة المضافة قال محمد "تطبيق ضريبة القيمة المضافة سوف تحقق عوائد لدول الخليج، ومن المفيد الاتفاق فيما بين دول على تطبيق الضريبة بشكل مشترك، أو يتم التطبيق في أوقات مختلفة، وهذا يعزز الاستدامة في دول الخليج".

ولفت محمد إلى أن التطبيق المشترك يرجع لدول الخليج، ولكن من الأفضل تطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل مشترك في دول الخليج.