السيارات الكهربائية قد تعرقل التوظيف في هذه الصناعة

توقع مدير شؤون الأفراد في شركة "فولكسفاغن" أكبر منتج سيارات في العالم، كارلهاينتس بلسينج، أن يؤدي ارتفاع حصة السيارات الكهربائية إلى تراجع حركة التوظيف في قطاع تصنيع السيارات.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن بلسينج قوله "أعتقد أنه في عصر انتشار المحركات الكهربائية والرقمنة، سيتم توظيف عدد أقل من الأشخاص في قطاع صناعة السيارات. وستظهر في نفس الوقت مهام جديدة، ومن المرجح أن ينخفض عدد الموظفين في مجمل القطاع".

وأوضح بلسينج أن تصنيع المحرك الكهربائي يتطلب جهدا أقل بصورة ملحوظة مقارنة بمحرك الوقود شديد التعقيد. وكان ديتر تسيتشه رئيس شركة "دايملر" الألمانية لصناعة السيارات، قد أدلى أخيرا بتصريحات مشابهة، فقد حذر أمام محللين ماليين من إلغاء وظائف في تصنيع المحركات، ما أثار خوفا بين ممثلي العاملين في "شتوتغارت".

وكشف توماس فيبر، رئيس إدارة الأبحاث والتطوير في "دايملر" عن نية الشركة استثمار قرابة 11 مليار دولار، بغرض تطوير سيارات كهربائية.

وتخصص الشركات الألمانية استثمارات مهمة للسيارات الكهربائية، التي كانت تتجنبها في الماضي بسبب ارتفاع تكاليفها ونطاق تشغيلها المحدود، وأوضح فيبر أنه بحلول 2025، "نريد تطوير عشر سيارات كهربائية بناء على نفس التصميم، ولأجل هذه الحملة نريد استثمار ما يصل إلى عشرة مليارات يورو"، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية".

وأشار فيبر إلى أن ثلاثة من النماذج ستكون سيارات "سمارت"، وذلك بفضل البطاريات الأكبر التي ستمكنها من زيادة مدى المسافة التي تقطعها إلى 700 كيلو متر.

وتستفيد الشركات الألمانية في الوقت الحالي من التقدم الذي حدث في الآونة الأخيرة في تكنولوجيا البطاريات، ورد الفعل العنيف ضد الأدخنة الناجمة عن الديزل.

وأتاح التقدم التكنولوجي زيادة مدى سيارة كهربائية بنحو 50%، إلى تحفيز "فولكسفاغن" و"دايملر" وموردين مثل بوش، وكونتننتال، على القيام باستثمارات ضخمة.