لاغارد: مواطنو غالبية دول العالم متفهمون وجود الضرائب

رحبت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، في كلمة لها خلال القمة العالمية للحكومات في دبي بالخطوة المرتقبة للحكومات الخليجية بفرض ضريبة القيمة المضافة والمزمع تطبيقها في 2018.

وقالت لاغارد "أولاً، يجب أن أوضح أن المواطنين في غالبية دول العالم يتعايشون مع حقيقة وجود الضرائب في حياتها بشكل أو بآخر. النقطة الثانية هي أنه على جميع المواطنين سواء كانوا مستهلكين أو مستثمرين أو مودعين، أن يدركوا أنهم إذا كانوا يريدون أن يعيشوا في دولة ذات ملامح منظمة ونظام اقتصادي سليم، سواء تحدثت عن العدالة أو التعليم أو البنية التحتية. فإن ذلك يحتاج إلى استثمارات حكومية. وإذا واجهنا موقفاً انخفض فيه الإنفاق الحكومي بمقدار النصف، نتيجة تراجع سعر برميل النفط بنفس النسبة من مستوياته غير المنطقية في 2014 فإن التمويل يجب أن يأتي من مصدر آخر، بما يستدعي أن يتم فرض الضرائب.

وأضافت لاغارد "في هذا السياق، أريد أن أوجه التحية لدول مجلس التعاون الخليجي بقيادة الإمارات لجهودها في اتجاه تطبيق ضريبة القيمة المضافة. أعتقد أنه قد تم توقيع الاتفاقية الأسبوع الماضي، وسيبدأ التطبيق في مطلع 2018، بمعدل ضريبة منخفض نسبياً وباستخدام منظومة إلكترونية حديثة وبسيطة. من المميزات الهامة للبدء من نقطة الصفر، هي أنه يسمح لك أن تكون مبدعاً في التطبيق".

وتعتقد لاغارد أنه من الضروري أن يكون هناك توازن بين فرض الضرائب وإرهاق المواطنين، انظر إلى حكومة دبي على سبيل المثال. فهي متوازنة في هذا الأمر. فإن العجز في الموازنة المبدئية للعام الجاري يقدر عند 0.6%. مع قيام الدولة باستثمارات هائلة لإكسبو 2020. فإن حكومة دبي حريصة على توظيف مواردها بشكل سليم، وهي مستعدة لتحمل عجز محدود في الاستثمار في مستقبل الدولة.

وترى لاغارد أنه إذا لدى الدولة استثمارات ومشاريع تلبي احتياجات وطموحات المواطنين، فإنه من المنطقي أنها ستحتاج إلى موارد لتحقيق ذلك.