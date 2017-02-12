لماذا فازت السنغالية حواء ماري بأفضل وزير في العالم؟

قال المسؤول العالمي للقطاع الحكومي في شركة ارنست اند يونغ جورج عطالله، إن الجائزة التي فازت بها وزيرة الصحة السنغالية مهمة جدا، وتأتي اعترافا بالمجهودات التي قامت بها، وذلك بعد دراسات شملت نحو 150 دولة في العالم.

وحول المعايير التي استندت إليها الدراسة في منح الجائزة للوزيرة السنغالية قال عطاالله إن الدراسة شملت عدداً من الوزراء، وكانت وفق معايير محددة من وجهة نظرنا، ومن بينها التأثير الاجتماعي والاقتصادي، وتطبيق الفكرة على نطاق واسع".

وحول التحديات التي قد تواجه الحكومات فيما يتعلق بتطبيق التكنولوجيا قال عطاالله "التحدي الأول هو كيف تستطيع الدول استخدام التكنولوجيا لتقديم الخدمات، وكيف ستنجح في تقديم الخدمة للمواطنين الذين يمتعون بثقافة تكنولوجية".

وأشار عطاالله إلى أن التحدي الثاني هو مدى قدرة الحكومات على إدخال التكنولوجيا في الصناعات التقليدية، لرفع مداخيل مواطنيها في هذه الصناعات، لأن إدخال التكنولوجيا في هذه الصناعات يرفع العائد عليها.