البنك الدولي: خصصنا 71 مليون دولار لتنمية الأردن ولبنان

أكد رئيس مجموعة البنك الدولي، جيم كونغ كيم، أنه قد تم جمع حتى الآن نحو 400 مليار دولار من 9 دولة بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، بهدف توفير التمويل اللازم للدولة المستضيفة للاجئين السوريين، كاشفاً عن مشاريع تنموية جديدة تقدر بنحو 71 مليون دولار سيتم ضخها في الأردن ولبنان في القطاع التعليمي.

وقال كيم في الكلمة الرئيسة في اليوم الثاني من أعمال القمة العالمية للحكومات، "نحن مصرون على دعم لبنان الرازح تحت الأعباء المالية والاقتصادية من جراء استضافته العدد الأكبر من النازحين السوريين".

ولفت إلى وجود الضمانات الكافية من الدول المانحة للتمويل، مشيراً إلى مساعدات مالية سيتم توفيرها إلى العراق بنحو 54 مليون دولار، ونحو 150 مليون دولار لجمهورية مصر العربية.

وبرأيه، لا يمكن تحقيق الترابط بين المؤسسات والحكومات من جهة ومشاريع الأعمال من جهة أخرى إلا من خلال الأسواق الاقتصادية القادرة على ضخ استثمارات وتوفير التمويل اللازم للمشاريع التنموية، منوهاً هنا بضرورة تعزيز دور القطاع الخاص "المحرك الأساسي للنمو والتغيير" وصولاً إلى الاستقرار الاقتصادي.

حكومات المنطقة تنفق 5% على التعليم

لم تخلُ كلمة رئيس مجموعة البنك الدولي كيم من التطرق إلى محاربة الفقر ورفع مستوى المناهج التعليمية في منطقة "المينا"، إذ برأيه لا يمكن القضاء على داعش والمنظمات الارهابية إلا من خلال القضاء على الجهل والأمية كونها البيئة المغذية لنمو تلك المنظمات.

وفيما أكد أن حكومات المنطقة لا تنفق سوى 5% من إجمالي الناتج المحلي على القطاع التربوي-التعليمي، نوه بالجهود الجبارة التي تبذلها حكومة دبي في هذا المجال " إذ إنه رغم توقعات البنك الدولي المخيبة لمعدلات التعليم في المنطقة حتى عام 2030، غير أن إمارة دبي تشكل استثناءً حيث إن عدد الطالبات يتزايد على مقاعد الدراسة".

ومن العوائق الرئيسية التي تواجه أسواق المنطقة برأيه، تتمثل بعدم وجود انسجام وتطابق بين المهارات التعليمية ومتطلبات سوق العمل ما يؤدي إلى رفع معدلات البطالة في صفوف الشباب، قائلا: "إن نحو ثلث أصحاب العمال يتذمرون من عدم وجود تطابق بين الأنظمة التعليمية وسوق العمل".

وكشف عن توجه البنك الدولي إلى إطلاق منصة تعليمية في دبي ترتكز على 5 أهداف رئيسية: تعزيز نمو المهارات التعليمية عند الأطفال في وقت مبكر، رفع نسبة القراءة والكتابة، تعزيز المعلومات حول أداء الأطفال في المدارس (مؤشر الأداء)، المساعدة على تطوير المناهج التعليمية، وتطوير المكتسبات والقدرات.