المصريون يتجهون إلى المنتجات المحلية مع هبوط الجنيه

تضاعفت مبيعات صانع الشوكولاتة المصري سويفاكس وأصبحت الشركة تكافح لمواكبة الطلب منذ هبوط الجنية في نوفمبر تشرين الثاني وهو ما دفع المتسوقين "المهوسين بكل ما هو أجنبي" إلى تجاهل المنتجات المستوردة باهظة الثمن وشراء السلع المحلية الصنع.



وقال محمد الجمال المدير التجاري لسويفاكس لرويترز "بدأ الناس يغيرون عاداتهم.. يمكننا بيع المزيد... لكن لدينا مشكلة في طاقتنا الإنتاجية."



أضر تعويم الجنيه وما تلاه من زيادة الرسوم الجمركية على أكثر من 300 سلعة مستوردة من الخارج ضررا بالغا بالمستوردين لكنه أدى من ناحية أخرى إلى ازدهار أعمال مصنعين محليين مثل سويفاكس.



وعانت المنتجات المصنعة في مصر من التجاهل لصالح الأسماء الأجنبية التي يعتقد أنها أعلى جودة لكنها أصبحت الآن في متناول المستهلكين بدرجة أكبر بعد أن قفز التضخم فوق 28%.



وبدأ ازدهار المنتجات المصرية منذ فك ربط الجنيه بالدولار عند 8.8 جنيه في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني حيث فقدت العملة المصرية نحو نصف قيمتها ليجري تداولها عند حوالي 17.75 جنيه للدولار.



وقال الجمال إن المبيعات قفزت من مليوني جنيه مصري (112 ألفا و700 دولار) قبل أشهر قليلة من التعويم إلى أربعة ملايين جنيه بعدما أصبحت العلامات التجارية المنافسة المستوردة خارج متناول الكثيرين.



وساعد تعويم الجنيه مصر على إبرام اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ برنامج إصلاح يتضمن زيادة الضرائب وخفض الدعم على الكهرباء مما أدى إلى صعود التضخم في بلد يعاني فيه الملايين على حد الكفاف.



ورفعت مصر الرسوم الجمركية على كثير من السلع الفاخرة إلى ما يزيد على 50% وضيقت الخناق على التهرب الجمركي ووضعت ضوابط أشد صرامة لمواصفات الجودة في محاولة لكبح عجز تجاري يقول البنك المركزي إنه يضغط على الجنيه.