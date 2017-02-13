لاغارد تعرب عن تفاؤلها حيال الاقتصاد الأميركي

عبرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الأحد عن تفاؤلها حيال النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترمب إلا أنها حذرت من تداعيات ذلك على اقتصادات العالم.

وقالت لاغارد خلال القمة العالمية للحكومات في دبي "من خلال القليل الذي نعرفه، وأصر على قول القليل الذي نعرفه، لدينا مبررات لنشعر بالتفاؤل حيال النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة".

وتوقعت لاغارد إصلاحات اقتصادية والمزيد من الاستثمار في البنى التحتية خلال ولاية ترمب، الذي أدى إعلانه الخميس بشأن اقتراحات جديدة لخفض الضرائب إلى رفع الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وأغلقت مؤشرات "داو جونز" و"ناسداك" و"اس اند بي 500" على ارتفاع بنسبة 0,6% الخميس بعدما وعد الرئيس الجديد بخطة "استثنائية" لخفض الضرائب سيتم الكشف عنها في غضون أسبوعين أو ثلاثة.

إلا أن مديرة صندوق النقد حذرت من تداعيات التحسن في أكبر اقتصاد في العالم على باقي الدول.

وقالت لاغارد "كانت هذه الأخبار الجيدة إلا أن الأخبار المقلقة فهي أنه سيكون لذلك عواقب على باقي أنحاء العالم، وهو ما نراه" يحصل.

وأشارت لاغارد إلى زيادة قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى فيما قالت إنها تتوقع زيادة أسعار الفائدة التي يتحكم فيها الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) وهو "ما سيكون أمرا صعبا على الاقتصاد العالمي ما سيتعين على الاقتصادات الاستعداد له".

وفي كانون الثاني/يناير، زاد صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 0,1% لهذا العام (2,3%) و0,4% لعام 2018 (2,5%).

ويناقض تفاؤل صندوق النقد حذر البنك الدولي الذي لم يغير توقعاته بالنسبة للنمو في الولايات المتحدة بسبب "الشكوك" التي تحيط بسياسات ترمب.

ويتوقع أن تصدر المنظمتين توقعات أكثر وضوحا في نيسان/ابريل المقبل.

