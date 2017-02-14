الاتحاد الأوروبي يغير نظرته المتشائمة لاقتصاد بريطانيا

عدل الاتحاد الأوروبي بشكلٍ كبير توقعاته المتشائمة للاقتصاد البريطاني، معترفا بأن التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد لن يكون له التأثير الذي كان متوقعاً من قبل.

وتوقعت المفوضية الأوروبية أن ينمو الاقتصاد البريطاني بـ1.5% خلال العام الجاري، مقارنة مع توقعاتها في نوفمبر الماضي بنمو نسبته 1%.

إلا أنها حذرت من أن النمو قد يتراجع إلى 1.2% العام المقبل، بسبب ضعف الجنيه الإسترليني، وتراجع الاستثمار وطلب المستهلكين.

وتأتي هذه التوقعات أقل بكثير من توقعات "بنك انكلترا"، الذي رفع توقعاته للنمو إلى 2% خلال العام الجاري، و1.6% خلال العام المقبل.