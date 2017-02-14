عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق اقتصاد

تسارع تضخم أسعار المستهلكين بالصين في يناير إلى 2.5%

المصدر: بكين - رويترز
رابط مختصر

ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين في الصين إلى 2.5% في يناير كانون الثاني مقارنة به قبل عام وهو أعلى مستوى له منذ مايو أيار 2014 متجاوزا توقعات السوق.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 2.4% وهي أكبر زيادة في نحو ثلاثة أعوام مقابل زيادة 2.1% في ديسمبر كانون الأول.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني اليوم الثلاثاء أن معدل تضخم أسعار المنتجين تسارع إلى 6.9% مقارنة مع زيادة نسبتها 5.5% في الشهر السابق.

وسجل مؤشر أسعار المنتجين أسرع وتيرة زيادة منذ أغسطس آب 2011.

وكانت توقعات السوق أن ترتفع أسعار المنتجين 6.3% على أساس سنوي.

كلمات دالّة

#التضخم, #مصر, #أسواق, #اقتصاد

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر