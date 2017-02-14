رئيس "إديسون": سنواصل المشاريع الاستثمارية في مصر

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة إديسون الإيطالية، مارك بنايون، إن المجموعة ستواصل الاستثمار في مصر.

ووقعت إديسون اتفاقاً بقيمة 86 مليون دولار مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" للتنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط في البحر المتوسط، حسبما قالت وزارة البترول المصرية في الخامس من يناير.

وتمضي الحكومة المصرية قدماً نحو إعادة جذب المستثمرين الأجانب لقطاع الطاقة في مسعى لتخفيف الضغط على المالية العامة للبلاد، وتقليل الاعتماد على واردات الطاقة.

وكانت مصر قد وافقت على 6 عروض للتنقيب عن النفط والغاز بقيمة تصل إلى 200 مليون دولار في ديسمبر الماضي.