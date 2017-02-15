أميركا.. أسعار المستهلكين تسجل أكبر زيادة في 4 سنوات

سجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكبر زيادة في نحو 4 سنوات في يناير، إذ أنفقت الأسر المزيد لشراء البنزين وبعض السلع الأخرى بما يرجح أن الضغوط التضخمية ربما تكون آخذة في الارتفاع.

وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم إن مؤشرها لأسعار المستهلكين قفز 0.6 % الشهر الماضي بعد زيادة 0.3 % في ديسمبر الماضي.

وسجل المؤشر الزيادة الأكبر منذ فبراير 2013.

وارتفع المؤشر في 12 شهراً حتى يناير 2.5%، وهي أكبر زيادة سنوية منذ مارس 2012 مقارنة بارتفاع نسبته 2.1% في سنة حتى ديسمبر.

وكان خبراء اقتصاد توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3% الشهر الماضي وارتفاعه 2.4% على أساس سنوي.

ويتجه التضخم إلى الارتفاع مع انتعاش أسعار الطاقة والسلع الأولية الأخرى بفعل زيادة الطلب.

وارتفع ما يسمى بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة 0.3 % الشهر الماضي بعد تسجيل زيادة نسبتها 0.2% في ديسمبر وهو ما قاد المؤشر إلى الارتفاع 2.3% على أساس سنوي في يناير مقارنة مع 2.2% في ديسمبر.

ويستهدف مجلس الاحتياطي الاتحادي تضخما نسبته 2% في حين يبلغ المعدل الحالي 1.7%.

وقد تسمح الزيادة التدريجية في التضخم وتحسن سوق العمل للمجلس برفع أسعار الفائدة مرتين على الأقل هذا العام.

وارتفعت أسعار البنزين 7.8% الشهر الماضي وشكلت نحو نصف الزيادة التي سجلها مؤشر أسعار المستهلكين.

وارتفعت أسعار الغذاء 0.1% بعدما لم تسجل تغيرا يذكر على مدار ستة أشهر متتالية.