لماذا يرى حائز على نوبل اختراع "المرحاض" أهم من فيسبوك؟

قال الاقتصادي الأميركي الحاصل على جائزة نوبل جوزيف ستيغليتز في لقاء ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي إنه يجب التفكير في نوعية الوظائف التي سيتم توفيرها للعمالة غير المدربة، مع الحديث عن الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف ستيغليتز للزميل ناصر الطيبي أن هناك اعتقادا بأن جميع الشاحنات ستكون ذاتية القيادة خلال 5 إلى 10 سنوات.

وقال ستيغليتز "السنوات الأخيرة شهدت الحديث حول ما إذا كان ما نمر به الآن هو ثورة صناعية رابعة. فهناك مثلاً الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والطباعة الثلاثية الأبعاد، فهل سيكون لكل ذلك نفس الأثر الكاسح على حياتنا، مثل المحركات البخارية، أو حتى اختراع المرحاض على سبيل المثال؟".

وبحسب ستيغليتز فهناك جدل كبير بين الاقتصاديين حول هذا الموضوع. لكن الرأي السائد هو أن اختراع المرحاض أفاد البشرية أكثر بكثير من الـ Facebook.

وحول موضوع الثورة الصناعية الرابعة قال ستيغليتز "نحن لدينا الآن ماكينات ليست فقط أقوى من البشر، ولكنها أيضا تستطيع أن تفكر أسرع ولديها ذكاء اصطناعي قادر على تحليل وحل المشاكل. هذا يمكنه أن يغير بصورة جذرية طريقة عمل المجتمع والاقتصاد. ومبعث القلق الأساسي هو تأثير ذلك على الوظائف. وجهة النظر المتفائلة تقول إنه لا داعي للقلق. فعندما ظهرت السيارات لأول مرة، هناك وظائف اختفت ولكن تم خلق وظائف أكثر في صناعة وصيانة السيارات. وارتفعت مستويات المعيشة بشكلٍ عام".

"ولكننا لا نعرف ذلك هذه المرة، وهذا هو مبعث القلق. عندما تحدثت إلى مناصري التكنولوجي والعاملين في سيلكون فالي منذ خمس سنوات، كانوا شديدي التفاؤل ولكن الآن الأمر مختلف".

وضرب ستيغليتز مثالا فقال "هناك اعتقاد الآن بأن جميع الشاحنات في الولايات المتحدة ستكون ذاتية القيادة خلال خمس أو عشر سنوات. وقيادة الشاحنات هي واحدة من أهم المهن بالنسبة للعمالة غير المدربة. فماهي نوعية الوظائف التي سيوفرها لهم المجتمع؟ خاصة مع تراجع معدلات التوظيف في قطاع التصنيع بشكل عام".