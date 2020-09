ما الذي ميز القمة العالمية للحكومات 2017؟

لن يصدقني أحد إذا قلت بأنني سافرت عبر الزمن إلى عام 2117 عبر مكوك فضائي أخذني إلى رحلة خارج كوكب الأرض، لأتجول في أراضي المريخ وأنا مرتدية زي روبوت. هذا ليس من نسج خيالي ولم أكن الزائرة الوحيدة على الكوكب، فالمرشد السياحي أخذني في جولة لزيارة مدينة الحكمة التي شبهتها لأحد أفلام Star Wars.

مدينة الحكمة هي أحد الابتكارات التي تم عرضها خلال القمة العالمية للحكومات، وهي عبارة عن تصور للمستقبل مبني على أسس علمية. ابتكرها فريق القمة وقال لي مقدم هذه المدينة إنه إذا بقيت التكنولوجيا تتطور بهذه الوتيرة خلال الدهر المقبل، ستتحول مدينة الحكمة من واقع افتراضي إلى واقع حقيقي.

ولكن الآن بما أن واقعنا لا يزال على كوكب الأرض، سآخذكم في جولة حول القمة التي انعقدت في مدينة جميرا هذا الأسبوع.

تنوعت مواضيع الجلسات التي غصت بالحضور، من الذكاء الاصطناعي إلى أثر التغير المناخي على أمن الغذاء، وقد حل أحد العلماء لغز "من أتى قبل، الدجاجة أم البيضة؟" حيث أظهرت إحدى الجلسات أنه يتم دراسة حاليا إجراء هندسة حيوية بحيث لن تكون هناك حاجة للدجاجة من أجل الحصول على بيضة.

هل السعادة تعد المقياس الجديد للناتج المحلي الإجمالي؟

ولكن الموضوع الأبرز الذي طغى على القمة هذا العام كان السعادة! فقد ردد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي كلمة "السعادة" مرارا وتكرارا خلال جلسته الحوارية التي انعقدت في القمة خلال يومها الأول، وهو تبنى هذا المفهوم العام الماضي وطبقه في خطوة غير مسبوقة بتعيينه وزيرا للسعادة.

كما عملت بعض الجلسات هذا العام على ربط مفهوم السعادة بالاقتصاد، فترأس Andrew Oswald بروفيسور في جامعة Warwick والذي يعد خبيرا في هذا الموضوع، جلسة طرحت سؤال ما إذا كانت السعادة مقياس جديد للناتج المحلي الإجمالي، كون Oswald نشر ورقة بحثية قبل فترة غير بعيدة، شدد فيها على أهمية قيام الدول بأخذ سعادة الإنسان والبعد الاجتماعي بالاعتبار عند وضع السياسات الاقتصادية.

الجلسات لم تكن الأمر الوحيد الذي ميز القمة هذا العام، حيث شهدت تواجدا كبيرا من رواد التكنولوجيا أو ما يدعى بالـ Influencers، على رأسهم كان Elon Musk مؤسس Tesla وSpaceX الذي أعلن خلال جلسته الحوارية عن إطلاقه فرعا لـ Tesla في الإمارات.

وكشف Travis Kalanick مؤسس Uber عن خطته لإطلاق خدمة UberX في شوارع دبي الشهر المقبل، علما أن هذه الخدمة تعد أقل تكلفة من Uber Black المتواجدة حاليا.

كما ترأس Reid Hoffman مؤسس موقع Linkedin جلسة استعرض فيها دور رجال الأعمال في تعزيز مفهوم التعايش.

هيئة الطرق والمواصلات لم تعلن فقط عن شراء 200 سيارة Tesla ، إنما رفعت الستار أيضا عن نيتها إطلاق تاكسي يطير بعد خمسة أشهر فقط، يأتي ذلك ضمن خطط دبي لتحويل 25 في المئة من رحلاتها إلى رحلات ذاتية دون سائق بحلول عام 2030.

واختتم الشيخ محمد بن راشد الدورة الخامسة للقمة العالمية للحكومات بإعلانين، إطلاق مدينة الحكمة أو Mars 2117 وبدء برنامج يدعى بـ Out of the Box بحيث يجب على الدوائر الحكومية إطلاق ثلاثة برامج سنويا يمكن تطبيقها، قائلا، إن خيال وعقل الإنسان ليست له حدود.

في 2017 سافرت عبر الزمن إلى المريخ عام 2117، فأين سيأخذنا عقل الإنسان العام المقبل؟