مصر تخفض سعر الدولار الجمركي إلى 16 جنيهاً

خفضت وزارة المالية المصرية سعر الدولار الجمركي من 18.5 جنيه إلى 16 جنيها، وذلك اعتبارا من اليوم وحتى نهاية فبراير.

كذلك أشار بيان الوزارة إلى أنه سيتم تحديد قيمة البضائع الواردة بالعملات الأجنبية بصورة نصف شهرية اعتبارا من مارس المقبل.

وكان وزير المالية عمرو الجارحي قد صرح سابقاً أنه سيتم خفض سعر الدولار الجمركي ليتناسب مع السعر الجديد للدولار بعد ارتفاع الجنيه أمامه.

يشار إلى أن الجنيه المصري قد ارتفع بحوالي 13% أمام الدولار منذ أواخر الشهر الماضي.

وساهم في دعم الجنيه ارتفاع التدفقات النقدية بالعملة الصعبة منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، حيث بلغت حصيلتها نحو 25 مليار دولار.