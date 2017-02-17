طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع بأقل من المتوقع

ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة بأقل من المتوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استمرار من التحسن في سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الخميس إن الطلبات الجديدة لإعانة البطالة زادت بمقدار خمسة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 239 ألفا للأسبوع المنتهي في 11 فبراير/ شباط.

وتظل الطلبات دون مستوى 300 ألف المرتبط بمتانة سوق العمل للأسبوع 102 على التوالي وهي أطول موجة من نوعها منذ عام 1970 حينما كانت سوق العمل أصغر كثيراً.

وسوق العمل عند حد التوظيف الكامل أو قريبة منه مع معدل بطالة يبلغ 4.8%.

كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض طلبات إعانة البطالة الجديدة إلى 245 ألفا الأسبوع الماضي. وقال محلل بوزارة العمل إنه لم تكن هناك أي عوامل خاصة مؤثرة على بيانات الأسبوع الماضي.

وارتفع متوسط أربعة أسابيع لطلبات إعانة البطالة بمقدار 500 طلب إلى 245 ألفا و250 طلبا الأسبوع الماضي.