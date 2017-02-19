أرامكو تتوقع إنفاق 1.4 تريليون ريال لتأمين السلع

كشف لقاء مفتوح نظمته غرفة الأحساء بالتعاون مع أرامكو السعودية حول برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد "اكتفاء" أن حصة المصنعين المحليين من مشتريات الشركة في عام 2016 سجّلت مستوى قياسيا للمحتوى المحلي في تاريخ أرامكو بما يعادل 43%، وهو ما يشّكل زيادة بنحو 14% عن مستويات 2015، لتبلغ نحو 10 مليارات ريال، مبينا أن قيمة العقود التي وقعتها الشركة خلال الأشهر السبعة الماضية تزيد على 60 مليار ريال.

وأظهر اللقاء الذي جاء بتنسيق من اللجنة الصناعية في إطار علاقات التعاون المتميزة التي تجمع بين الغرفة وأرامكو السعودية وضمن جهودهما المشتركة للتعريف ببرنامج "اكتفاء" ودعم المصنعين ومقدمي الخدمات والمحتوى المحلي، وجرى مؤخرا بمقر الغرفة الرئيسي، بحسب "الرياض" السعودية.

وتقدر قيمة الإنفاق التقديري لتأمين السلع والخدمات للشركة بحوالي 1.4 تريليون ريال على مدى السنوات العشر المقبلة، وأن عدد مراكز التدريب سيبلغ 28 مركزا تدريبيا بحلول عام 2030، يُتوقع لها أن تسهم في تخريج 360 ألف شاب سعودي في تخصصات عديدة يتطلبها سوق العمل السعودية.

حضر اللقاء الذي عقد مؤخرا صالح بن حسن العفالق رئيس مجلس إدارة الغرفة، والمهندس عبدالعزيز العبدالكريم نائب الرئيس للمشتريات وإدارة سلسلة الإمداد في أرامكو السعودية.