الجنيه المصري يستعيد عافيته ويصعد 20% أمام الدولار

واصل الدولار خسائره مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأحد، ليسجل نحو 15.8 جنيه للشراء في بعض البنوك.

وبدأت خسائر الدولار مقابل الجنيه المصري من الأسبوع الماضي بعدما سجل مستوى 19.80 جنيه، ليهوي خلال أيام إلى مستوى 15.80 جنيه خاسراً نحو 20% في أسبوع.

وربط محللون ومتعاملون في سوق الصرف بين استمرار خسائر الدولار مقابل الجنيه المصري وبين زيادة مصادر العملة الصعبة في مصر، سواء من خلال القروض والمنح والمعونات الخارجية أو السندات الدولارية، إضافة إلى المصادر الموجودة بالفعل مثل عائد قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، إضافة إلى عائد القطاع السياحي والتصدير الذي ارتفع بنسب جيدة خلال الفترة الماضية.

في نفس الوقت، توقفت السوق السوداء تماما عن التعامل بالدولار، وجمد عدد كبير من تجار العملة أنشطتهم، فيما ظل عدد قليل يراقب السوق من بعيد تحسباً لأي صعود في الدولار للتخلص من الكميات التي في حوزتهم بدون خسائر.

وسجل سعر الدولار في كل من بنك فيصل، وبنك قناة السويس، والتنمية والائتمان الزراعي 15.8 جنيه للشراء، و15.9 جنيه للبيع.

وتراوحت أسعار الشراء في البنوك بين 15.8 جنيه و16 جنيه، فيما وصلت إلى مستويات تتراوح بين 15.9 جنيه و16.05 جنيه للبيع.

وقدم بنك المصري لتنمية الصادرات أعلى سعر للدولار عند 16 جنيها للشراء، و16.05 جنيه للبيع.

وقدم بنك مصر 15.85 جنيه للشراء، و15.9 جنيه للبيع، في الوقت ذاته قدم الأهلي المصري 15.84 جنيه للشراء، و15.89 جنيه للبيع.

وقدمت بنوك القاهرة، والمصري الخليجي، الأهلي اليوناني، مصر إيران، البركة 15.95 جنيه للشراء، 16.05 جنيه للبيع.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن متوسط بيع الدولار في السوق المصرية خلال تعاملات 16 فبراير، بلغ 16.21 جنيه، فيما بلغ متوسط الشراء نحو 16.08 جنيه.

وتراجعت أسعار شراء الدولار أمام الجنيه بنحو 5 قروش بنهاية تعاملات أمس السبت، وسجل أعلى سعر لشراء الدولار عند 16.05 جنيه بالأهلي الكويتي، ونحو 16.15 جنيه للبيع.

وقرر البنك المركزي المصري، يوم الخميس 3 نوفمبر الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وفقاً لآليات العرض والطلب، كما تقرر زيادة أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة.