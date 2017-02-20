تعرف على أبرز الوجوه النسائية بالقطاع المالي السعودي

لم تمضِ عدة أيام على تعيين سارة السحيمي على رأس مجلس إدارة السوق المالية السعودية "تداول"، حتى توالت البُشر السارة بتعيينات نسائية جديدة لقيادة القطاع المالي بالسعودية، والذي ضم أخيراً تعيين كل من رانيا محمود نشار رئيساً تنفيذياً لمجموعة سامبا المالية، لتصبح أول سيدة تقود الإدارة التنفيذية لبنك في السعودية، وتلاها بعدة ساعات تأكيد البنك العربي الوطني لـ"العربية.نت" تعيين لطيفة السبهان مديراً ماليا للبنك.

وقال د.أشرف جمال الدين، المدير التنفيذي لمعهد حوكمة في مركز دبي المالي، إن "السعودية قادت الحراك في دعم المرأة اقتصادياً بعد اختيارها مراكز مرموقة للنساء، ولاشك أن المرحلة القادمة ستشهد العديد من التغييرات على صعيد أداء السوق المالي ودخول العديد من الكفاءات المواطنة مرحلة صنع القرار الاقتصادي، والذي تحركه بشكل كبير استثمارات النساء منذ عدة سنوات".

وأضاف خلال حديث له مع "العربية.نت"، أن "المرأة محرك مهم للاقتصاد السعودي والخليجي بشكل عام، ولذلك نرى أن مشاركتها في صنع القرار الاقتصادي سيكون تطورا طبيعيا لدورها وسيدعم السيولة بشكل ملفت ويرفع مستوى الحوكمة والشفافية، بالإضافة إلى خلق بيئة متوازنة من حيث الفرص بين المرأة والرجل وفهم المشاكل التي تواجه المرأة في وصولها للمراكز القيادية".

وتابع قوله "إن وصول المرأة لهذا المنصب الرفيع في "تداول" عن طريق الانتخاب دلالة واضحة على الاعتراف بوجود سيدات مؤهلات لشغل هذه المناصب القيادية، وهي بداية حقيقية نحو التغيير الحاصل في القطاع العام والخاص على حدٍ سواء، وتحسين ترتيب الدول العربية في مجال تمكين المرأة". وأضاف خلال الحديث "يتحتم علينا البدء بعمل إحصاءات سنوية ومتابعتها بشكل دقيق ووضع نسب مستهدفة كل 5 سنوات حتى تكون الزيادة في تمثيل المرأة تدريجية ومستدامة".

استثمارات نسائية

وبحسب بيان "الماسة كابيتال"، فإن قيمة أصول الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها سيدات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي تصل إلى 385 مليار دولار، وهو التوجّه الذي دعَّمه زيادة نسب وفرصِ التعليم وقدرتها على المساهمة في بناء الاقتصاد بشكل أكبر. وأشار التقرير أن المرأة الخليجية لديها أفضلية عالية للقيام بأدوار جوهرية في القطاع الخاص في ما يتعلق بالقطاع المصرفي والاستثماري والمالي بنسبة تصل إلى 18%.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "الشرق" السعودية في وقت سابق عن لمياء العجاجي مديرة مؤسسة "الانطلاق عالياً" لتنظيم المعارض، أن حجم الاستثمارات النسائية في المملكة تعدى 60 مليار ريال، وتقارب نسبة استثمارات النساء السعوديات 21% من حجم الاستثمار الكلي في القطاع الخاص. وأضافت أن سيدات الأعمال في المملكة يمتلكن ما يقارب 50 مليار ريال، أي 75% من مدخرات المصارف السعودية.

المرأة والقطاع المصرفي

وبحسب البيان الصادر عن سامبا، تعتبر نشار من الكفاءات الوطنية في القطاع المصرفي، ولديها جميع الإمكانات الإدارية والفنية لإدارة مجموعة "سامبا" المالية في الفترة المقبلة، إذ لديها خبرة واسعة في الأعمال المصرفية تمتد إلى نحو الـ20 عاماً، تبوأت خلالها عدداً من المناصب القيادية في المجموعة.

وحصلت الرئيس التنفيذي الجديد على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف الأولى في علوم الحاسب وتقنية المعلومات من جامعة الملك سعود، وأكملت برنامج تطوير القيادات من كلية داردن لإدارة الأعمال بجامعة فرجينيا الأميركية، وحصلت على شهادة في الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال بجامعة جورج واشنطن، كما كانت أول سعودية تحصل على شهادة اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال من جمعية اختصاصيي مكافحة غسل الأموال المعتمدين من الولايات المتحدة الأميركية، وتشغل عضوية مجلس الإدارة في بنك "سامبا المحدود في باكستان، وشركة "سامبا" للأسواق العالمية المحدودة.

أما بالنسبة لسارة السحيمي، فتشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي المالية وعضو في مجلس الإدارة منذ مارس 2014م. وتولت السحيمي قبل ذلك منصب مدير تنفيذي ورئيس قسم الاستثمار في إدارة الأصول بشركة جدوى للاستثمار والتي انضمت إليها في مايو 2007م كمدير أول محافظ استثمارية.

وكانت سارة السحيمي قد عملت بوظيفة مدير أول محافظ استثمارية في إدارة الأصول في مجموعة سامبا المالية، واختيرت في عام 2013 ضمن اللجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية وعملت بها لمدة عامين. وأتمت برنامج الإدارة العامة من جامعة هارفرد خلال 2015م، كما تخرجت من جامعة الملك سعود بدرجة البكالوريوس في المحاسبة.

يشار إلى أن قيادة المرأة السعودية للمصارف ليس بالأمر الجديد، حيث شغلت د.ناهد طاهر منصب مدير عام بنك استثماري، وهي أول امرأة سعودية تعمل مستشارة اقتصادية لبنك سعودي "البنك الأهلي"، وحصلت على درجة الماجستير في الاقتصاد الدولي من جامعة الملك عبدالعزيز في جدة ودرجة الدكتوراه في الاقتصاد المالي في عام 2001م وشغلت وظيفة محاضر في قسم الاقتصاد في الجامعة لعدة مواد، وقدمت العديد من الدراسات المالية عن السوق السعودي للبنك الأهلي ومثلته في المؤتمرات الخارجية.