"زين" تحصل على الرخصة الموحدة للاتصالات بالسعودية

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الترخيص الموحد لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" الذي يبدأ اعتبارا من الاثنين بعد استكمال الشركة المتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص من الهيئة مؤخرا.

وكان مجلس إدارة الهيئة قد وافق في 30 أكتوبر الماضي على إتاحة إصدار الترخيص الموحد وتمديد التراخيص لشركات الاتصالات ذات البنية التحتية المدرجة في السوق المالية السعودية وهي شركة الاتصالات السعودية وشركة اتحاد اتصالات "موبايلي" وشركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو".

وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن الترخيص الموحد يسمح للمرخص له بإنشاء شبكات وتقديم خدمات متنقلة وثابتة (صوتية ومعطيات) عبر التقنيات التي يراها المرخص له تتناسب مع خطته التجارية والفنية.

وتهدف الهيئة من إصدار هذا النوع من التراخيص إلى تشجيع مقدمي الخدمات للرفع من مستوى المنافسة لخدمة المستخدمين وزيادة خيارات الحصول على الخدمة التي تناسبهم، إضافة إلى تحفيز مقدمي الخدمات على رفع كفاءة الشبكات وتقليل التكلفة بإتاحة تقديم عدد من الخدمات من خلال ترخيص موحد، كما أن التراخيص الموحدة توسع من دائرة انتشار الخدمات المتنوعة بجميع مناطق المملكة.

وأفادت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن التنسيق جارٍ مع مقدمي خدمات الاتصالات الآخرين الذين يحق لهم الحصول على الترخيص الموحد وذلك لاستكمال المتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص الموحد لمن رغب منهم في ذلك.