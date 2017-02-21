السعودية تطرح مواصفات قياسية لخدمات الحج والعمرة

أعلن نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للمواصفات والمختبرات المهندس عبدالله القحطاني أن الهيئة ستصدر حزمة من المواصفات القياسية السعودية لخدمات الحج والعمرة.

وأشار خلال ورشة العمل الأولى التي عقدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة؛ لتطوير المواصفات القياسية لخدمات الحج والعمرة، بفرع الهيئة بمكة المكرمة، بمشاركة الجهات الحكومية المعنية، إلى أن هيئة المواصفات تعمل حاليا على إنهاء خطتها الاستراتيجية الخاصة بإصدار المواصفات القياسية للخدمات بشكل عام. وقررت أن تكون باكورة ذلك في خدمات الحج والعمرة، وفقا لصحيفة "عكاظ".

وقال: "نعمل حاليا مع القطاعات المختلفة ذات العلاقة لتحديد الأولويات، وتوجد مواصفات عالمية خاصة بالخدمات ندرسها، لتكون الخدمات لدينا مؤسسية ويحصل المستفيد على أعلى جودة في الخدمة، كما تسهم المواصفة القياسية دوما الجهة على ضبط خدماتها وتطويرها".

وأضاف: "يتوافق ذلك مع رؤية السعودية 2030، التي ركزت على رفع نسبة الحجاج والمعتمرين، وبلا شك فإن جودة الخدمات ستكون عاملاً مؤثرا جدا في رفع مستويات الرضا لدى زوار السعودية، ومن ثم زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين".