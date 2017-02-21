بكتل تفوز بعقد استشاري لإدارة المشروعات في السعودية

عيّنت الحكومة السعودية شركة Bechtel لإدارة مكتبٍ إشرافي جديد مكلف بتقليص مواطن القصور وخفض التكاليف في مشاريع البنية التحتية، وفق ما أعلنت الشركة الأميركية في بيان صحافي.

وقالت Bechtel إنها ستساعد الحكومة السعودية في تأسيس وإدارة مكتبها الجديد الذي يعرف باسم مكتب إدارة المشروعات الوطنية.

يشار إلى أن Bechtel عملت في مشروعات ضخمة في السعودية منذ 70 عاماً، ومن بينها مطارات ومدينتا الجبيل ورأس الخير الصناعيتان.

وتعمل الشركة حالياً على تنفيذ اثنين من ستة خطوط في مشروع مترو الرياض البالغة تكلفته 20 مليار دولار.