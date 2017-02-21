هل يحق للوزراء التسجيل في حساب المواطن؟

أكد مستشار التنمية الاجتماعية ومكتب التحول الاستراتيجي بوزارة العمل والتنمية والمشرف على حساب المواطن المهندس ماجد العصيمي، أنه يحق للوزراء وأعضاء مجلس الشورى التسجيل في حساب المواطن.

وأكد العصيمي في تغريدة له عبر حسابه في تويتر أن التسجيل حاليا متاح للجميع.

وأضاف "يحق لأي مواطن التسجيل في حساب المواطن، لكن الدعم سيكون لذوي الدخل المنخفض والمتوسط فقط بحسب السياسة التي ستقر من المقام السامي".

وحول ما إذا كانوا يستحقون الدعم من عدمه أوضح العصيمي: "هذا يعتمد على السياسات التي ستقر من الجهات العليا وقتها"، وفقا لـ"عكاظ".

وأشار إلى أن أي شاب يملك مسكنا خاصا -أي مستقل عن والده في السكن-، باستطاعته التسجيل في حساب المواطن، أما إذا كان يسكن مع والده، حتى وإن تجاوز عمره الـ 50 عاما فلا يستحق الدعم.

ولفت إلى أن الطلاب الذين يسكنون في وحدات طلاب أو موظفين، يمكنهم وضع الإثبات أيا كان (صكا أو عقدا أو فاتورة)، يثبت أنه في سكن مستقل حتى يتمكن من التسجيل.