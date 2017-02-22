السعودية تشهد أول انكماش بأسعار المستهلكين منذ 10 سنوات

شهدت السعودية في يناير انكماشاً في أسعار المستهلكين للمرة الأولي في أكثر من 10 سنوات، حيث أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء تراجع الأسعار 0.4% في يناير، مقارنةً بمستواها قبل عام، كما تراجعت بنسبة 0,2% مقارنةً بمستواها في ديسمبر الماضي.

وكان التراجع الأكبر في أسعار الأغذية والمشروبات، التي انخفضت بـ4% في يناير.

من ناحية أخرى، تشير التوقعات إلى أن معدلات التضخم ستعود إلى الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، حيث تعتزم الحكومة إقرار زيادات جديدة في أسعار الوقود خلال العام الجاري، كما سيتم فرض ضريبة بنسبة 50% على المشروبات الغازية، و100%على التبغ ومشروبات الطاقة في الربع الثاني من العام.

وتشير توقعات Capital Economics إلى أن التضخم سيرتفع لما يزيد على 4% بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة.