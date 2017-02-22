السعودية تنشئ أكبر وحدة تحلية مياه بتقنية التقطير

وقع المهندس عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة مع الشركة العربية وشركة ساساكورا للمياه والطاقة اليابانية، عقد إنشاء وحدة تحلية المياه في محطة الشعيبة بتقنية التقطير متعدد التأثير (MED) بطاقة إنتاجية 91.200 متر مكعب يوميا من المياه المحلاة وبتكلفة مالية تبلغ 465 مليون ريال، ومدة تنفيذ المشروع ستستغرق 20 شهرا.

وقال المهندس الحازمي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في بيان، إن هذه الوحدة تعد أكبر وحدة تحلية مياه بهذه التقنية وأعلى كفاءة في العالم سيتم إنشاؤها في محطة تحلية الشعيبة بتقنية التقطير متعدد التأثير ووفق أحدث المواصفات الفنية من أجل زيادة الإنتاج للمياه المحلاة من محطات الشعيبة لتغذية مكة المكرمة والمشاعر المقدسة من المياه المحلاة، مضيفا أن المشروع سينفذ بمشاركة جهات عالمية وكذلك مشاركة جامعة الملك عبدالعزيز في الجوانب الفنية للمشروع، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".

وأضاف المهندس الحازمي أن هذه التقنية تمتلكها المؤسسة وهي ضمن جهود المؤسسة في نقل التقنية، وتملك المعرفة لتوطين هذه الصناعة لتصبح المملكة مستقبلا إحدى الدول المصنعة للمحطات محليا، في ظل ما تتمتع به من كوادر فنية وعلمية قادرة على تحقيق هذه التطلعات.