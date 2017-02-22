ساويرس: يجب ألا تأخذنا الحماسة للاستثمار

قال رجل الأعمال المصري، سميح ساويرس، إنه يمكن بالفعل إعلان نجاح قرار مصر تعويم عملتها، لكن عودة التدفقات الاستثمارية وإنعاش الاقتصاد سيستغرقان وقتا.

كان البنك المركزي قرر تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، مما أدى إلى تراجع العملة المحلية من 8.8 جنيه للدولار إلى حوالي 20 جنيهاً في ديسمبر.

وقال ساويرس "الآن زادت الشهية للاستثمار... سيبدأ الناس بتفقد شتى الفرص المعروضة عليهم".

وتحتاج مصر استثمارات رجال أعمال يملكون المليارات مثل ساويرس بمقدورهم رصد الملايين والمساعدة في حشد المستثمرين الأجانب. لكنه سيكون حذرا في ضخ أمواله الخاصة.

وقال "ينبغي ألا تأخذنا الحماسة أو المشاعر.. لا تتكون لديك القناعة بأن هناك اقتصادا لائقا وطرقا لقياس أدائه فتبدأ الاستثمار بين عشية وضحاها".