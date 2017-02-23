HC: معوقات رغم المؤشرات الإيجابية بعد التعويم في مصر

أكد تقرير حديث لشركة HC أن المؤشرات الأولية لما بعد تعويم الجنيه إيجابية، لكن لا تزال هناك بعض المعوقات على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، منها ارتفاع التضخم المعوق للنمو قصير الأجل.

وتتوقع HC أن يبلغ متوسط التضخم السنوي 21%، في السنة المالية الحالية، نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة.

وفيما يتعلق بمعدلات البطالة توقعت HC أن تكون المعدلات بحدود 13%.

وأوضح التقرير أن عجز الموازنة لا يزال مرتفعا لكنه لا يشكل عائقا للنمو في ضوء ارتفاع التمويل المتاح.

ومن غير المتوقع بحسب تقرير HC أن تكون هناك ضغوط كبيرة على قدرة البنوك على تمويل العجز بفضل التمويل الخارجي وقروض الحكومة وإصدارات السندات.