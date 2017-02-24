ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأميركية أكثر من المتوقع

ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة أكثر قليلا من المتوقع في الأسبوع الماضي، لكن متوسط أربعة أسابيع انخفض لأدنى مستوى منذ عام 1973، مما يشير إلى تحسن الأوضاع في سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأميركية إن الطلبات الجديدة لإعانة البطالة زادت بمقدار ستة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 244 ألفا للأسبوع المنتهي في 18 فبراير/ شباط.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع طلبات إعانة البطالة الجديدة إلى 241 ألفا الأسبوع الماضي.

وانخفض متوسط أربعة أسابيع لطلبات إعانة البطالة - الذي يعد مقياسا أدق لاتجاهات سوق العمل - بواقع أربعة آلاف طلب إلى 241 ألف طلب في الأسبوع الماضي وهو أدنى مستوى منذ يوليو/ تموز 1973.