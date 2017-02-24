السعودية تخصص 770 مليون ريال لنقل المياه وإنشاء 3 محطات

وقع وزير البيئة والمياه والزراعة بالسعودية المهندس عبدالرحمن الفضلي أمس (الخميس) عقدين لإنشاء ثلاث محطات تحلية جديدة، ومشروع نقل المياه لمدينة الخفجي، بقيمة إجمالية تصل إلى 770 مليون ريال.

ويشمل العقد الأول محطة تحلية حقل المرحلة الثالثة، ومحطة تحلية ضباء المرحلة الرابعة، إضافة إلى المحطة الرابعة في الوجه، فيما تصل الطاقة التصميمية لكل محطة إلى 16 ألف متر مكعّب من المياه المحلاة يوميا لكل محطة، بتكلفة إجمالية بلغت 687 مليون ريال، وتبلغ مدة تنفيذ المشروع عامين من تسلم الموقع.

من جهته، أوضح محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي الحازمي أن مكونات المشروع تتضمن نظام التغذية من مياه البحر والرجيع، ومحطة تحلية تعمل بتقنية التناضح العكسي، إضافة إلى 12 خزاناً للمياه بواقع أربعة خزانات لكل محطة، وسيستوعب كل خزان 9 آلاف متر مكعب، وخطوط نقل مياه من المحطة إلى خزانات التغذية، وفقا لصحيفة "عكاظ".

وقال المحافظ: "مشروع خطوط نقل المياه الجديد الذي سينقل المياه المحلاة من محطة تحلية الخفجي سيكون ضمن مبادرة خادم الحرمين الشريفين لاستخدام الطاقة الشمسية في إنتاج المياه المحلاة إلى الخزانات الطرفية بطاقة تصميمية قدرها 60 ألف متر مكعّب من المياه المحلاة يومياً في المرحلة الأولى، وبطول خط أنابيب يصل إلى 11 كيلومتراً، بقيمة إجمالية تتجاوز 82 مليون ريال في حين تبلغ مدة التنفيذ حسب العقد 487 يوما".

ولفت المحافظ إلى أن المؤسسة تعمل على زيادة نسب الإنتاج، ورفع كفاءة التشغيل بهدف تعزيز الأمن المائي تماشيا مع "رؤية المملكة 2030"، مضيفاً: "إنتاج المملكة من المياه المحلاة بلغ أكثر من 6.6 مليون متر مكعب يوميا".