شكوك رفع الفائدة تكبد الدولار ثاني خسارة أسبوعية

هبط الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين أمام الين الياباني مع تشكك المستثمرين في احتمال إجراء إصلاح ضريبي سريع وتعزيز الإنفاق بسرعة من قبل إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب.

وأشار وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، إلى أنه ما زالت هناك حاجة للكثير من العمل على عناصر أساسية في خطة الإصلاح الضريبي وهي واحدة من السياسات، التي تكهن المستثمرون بأنها ستعزز التضخم وتقود إلى رفع أسعار الفائدة.

وأشار محللون إلى أن محضر اجتماعات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي بأميركا) التي نشرت الأربعاء عززت الشكوك في رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وهبط الدولار بما يصل إلى 0.6 بالمئة أمام عملة الملاذ الآمن الين إلى 111.95 ين. ووضع أول انخفاض دون 112 ينا منذ التاسع من فبراير العملة الأميركية على مسار تسجيل ثاني خسارة أسبوعية أمام الين والتي تبلغ نحو 0.8 بالمئة.

وانخفض اليورو 0.2 بالمئة أمام الدولار إلى أدنى مستوى خلال الجلسة عند 1.0558 دولار وهو ما يضعه على مسار تسجيل انخفاض نسبته 0.5 بالمئة منذ الجمعة الماضي في ثالث هبوط أسبوعي على التوالي.

وساعد انخفاض اليورو على وضع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة تضم ست عملات كبرى على مسار تسجيل ثالث مكسب أسبوعي لكنه مكسب بسيط بلغ 0.2 بالمئة. وسجلت أحدث قراءة للمؤشر ارتفاعاً طفيفاً إلى 101.110 بعدما تعافى من مستوى 100.660 وهو الأدنى في أسبوع.

وارتفع الدولار 0.1 بالمئة أمام الفرنك السويسري إلى 1.0073 فرنك قرب أعلى مستوى خلال الجلسة والبالغ 1.0079 فرنك.