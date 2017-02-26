السعودي للحوكمة: السوق الموازية - نمو ستعزز الشفافية

أكد ناصر السهلي، رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للحوكمة، أن دعم هيئة السوق المالية السعودية، لعمل المركز يأتي في سياق حرص الهيئة، على تعزيز المفاهيم المرتبطة بالحوكمة، مثل الشفافية التي ستتعزز لدى الشركات في السوقين الرئيسية "تداول" والموازية "نمو".

وقال السهلي في مقابلة مع قناة "العربية" إن كثيراً من الشركات الفردية والعائلية تحولت إلى شركات مساهمة، من أجل "حفظ الحقوق وزيادة النمو، ويأتي دور المركز السعودي للحوكمة، من أجل التواصل مع الشركات والتنوير بمفاهيم الإدارة الرشيدة، للشركات الخاصة المتوسطة والكبيرة، وتعزيز قيم الشفافية والدقة في الأداء والاحترافية".

وأشار إلى أهمية الالتزام باللوائح والنظم، التي صدرت عن هيئة السوق المالية، من أجل ضمان درجة متقدمة من الحوكمة لدى الشركات لتجنب الوقوع في مخالفات قد تؤثر على سجل الشركة في الشفافية، والالتزام بالأنظمة.