العذل: السوق الموازية – نمو ستكون من الأكبر عالمياً

توقع نايف العذل، مدير إدارة الإدراج في السوق الموازية – نمو، أن تكون السوق من "أكبر المنصات" المماثلة لها عالمياً، مشيراً إلى تزايد عدد الشركات المدرجة من 7 إلى 9 شركات مع صدور الموافقة على شركتين جديدتين، بجانب ارتفاع عدد الشركات الراغبة بالإنضمام من 80 شركة إلى 100 شركة من بينها شركات خليجية.

وقال العذل في مقابلة مع قناة "العربية" إن فتح السوق أمام الشركات الخليجية "سيجعل منها سوقاً إقليمية، مع وجود إقبال من هذه الشركات على السوق"، مؤكداً أن "قوة الإقبال، والعدد المتزايد من الشركات يدل على ثقتهم في اقتصاد المملكة والثقة بسوق نمو".

ووصف جلسة تداول اليوم الأول في السوق الموازية – نمو على أسهم الشركات السبع بأنه "فاق توقعاتنا مع أحجام تداولات تصل إلى ربع مليار ريال، ونتطلع للمستقبل، ونعمل على إدراج شركات سعودية وخليجية لنكون سوقاً إقليمية".

وأوضح العذل أن السوق ذاتية التنظيم، ولذلك وفرت السوق المالية السعودية "تداول" برامج متخصصة من أجل رفع وعي المستثمر السعودي، في آليات السوق الجديدة، مؤكداً أن الوسطاء المرخصين سيقومون بتعريف المستثمر وتأهيله سواء كان فرداً أو مؤسسة لدخول السوق.