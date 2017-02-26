باعظيم لـ"العربية": نعتزم التوسع خليجياً وإفريقياً

كشف سالم باعظيم، رئيس شركة باعظيم التجارية، عن خطط الشركة للتوسع في منطقة الخليج، مثل الكويت وعمان، بجانب التوجه إلى العمل في دول إفريقية.

وقال باعظيم في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش إطلاق السوق الموازية – نمو ، إن شركة باعظيم مالكة علامة موج لمنتجات التنظيف المنزلي الإسفنجية، سجلت مبيعات بقيمة 90 مليون ريال من هذه العلامة، متوقعا التوسع فيها خليجياً بأفريقيا.

وأشار إلى العلامة التجارية لدى الشركة "يودو" الخاصة بالمنظفات المنزلية أيضاً، مؤكداً عزم الشركة التوسع في أعمالها في عدد من الدول التي تعمل بها الشركة حالياً في السعودية ودبي والبحرين، وقال "نطمح أيضا أن نعمم تجربتنا على دول الخليج".