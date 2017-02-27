ارتفاع المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو في فبراير

أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو ارتفعت في فبراير، كما كان متوقعا بفضل زيادة التفاؤل في قطاعي الصناعة والخدمات رغم تراجع معنويات المستهلكين والشركات العاملة في قطاعي البيع بالتجزئة والبناء.

وأظهر المسح الشهري للمعنويات الذي تجريه المفوضية ارتفاع المؤشر العام إلى 108 نقاط في فبراير/شباط من 107.9 نقطة في يناير، متجاوزا بكثير متوسط الأمد الطويل البالغ 100 نقطة.

وارتفع مؤشر منفصل لثقة الشركات - يشير إلى المرحلة التي تمر بها دورة الأعمال - إلى 0.82 نقطة في فبراير/شباط من 0.76 نقطة في يناير مسجلا أعلى مستوياته منذ يونيو/حزيران 2011 ومتجاوزا توقعات السوق البالغة 0.79 نقطة.

وقاد التحسن في المعنويات الاقتصادية بالأساس زيادة التفاؤل في قطاع الصناعة الذي ارتفع مؤشره إلى 1.3 نقطة من 0.8 في يناير، وفي قطاع الخدمات الذي ارتفع مؤشره إلى 13.8 نقطة من 12.8 نقطة.