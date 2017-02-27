منتدى استثماري في القطيف يستهدف جذب رؤوس الأموال

نظمت غرفة #المنطقة_الشرقية بالسعودية منتدى الفرص الاستثمارية في محافظة #القطيف حيث ناقش المنتدى كيفية الاستفادة من الفرص الاستثمارية في المحافظة التي تتميز بمقوماتها الطبيعية وتوفر الأيدي العاملة.

وطرح المنتدى عددا من الفرص الاستثمارية في سياق رسم استراتيجية جديدة للاستفادة من خريطة الاستثمارات المتاحة من خلال طرح المشاريع ودراستها.

وتضمنت أعمال المنتدى التي امتدت ليومين العديد من الأنشطة، من بينها ورش عمل ناقش خلالها المشاركون الفرص الاستثمارية التي يمكن الاستفادة منها، عبر استغلال المقومات الطبيعية والجغرافية للقطيف، أو حتى من خلال الأيادي العاملة التي تعد أحد المقومات الأساسية لأي استثمار ناجح.