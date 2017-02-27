وفد "منظومة التجارة" يلتقي هيئات الاستثمار في ماليزيا

اجتمع وفد منظومة وزارة #التجارة والاستثمار السعودية بهيئة الاستثمارات الماليزية وهيئة تنمية الصادرات الماليزية وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الماليزية وشركة "اي جين" لتقنية المعلومات الطبية في 4 اجتماعات منفصلة بكوالالمبور أمس، لنقاش أوجه التعاون وتعزيز الاستثمار، على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى #ماليزيا.

وقدم وفد #منظومة_التجارة والاستثمار في اجتماعاته شرحا عن رؤية المملكة 2030 والفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة العربية السعودية، مستعرضين الحوافز الاستثمارية في المملكة، ومنها السماح بالملكية للأجانب الكاملة للشركات الأجنبية.

وشهد اجتماع الوفد مع هيئة الاستثمارات الماليزية وهيئة تنمية الصادرات الماليزية، مناقشة وسائل الاستفادة من التجارب في تحفيز التجارة والاستثمار، واستعراض هيكلية ومهام منظومة وزارة التجارة والاستثمار والهيئتين الماليزيتين.

وأبدت هيئة الاستثمارات الماليزية اهتمامها بالتعاون في مجال جذب الاستثمار من وإلى البلدين في مجالات تقنية المعلومات، الخدمات اللوجستية، والصناعات الإلكترونية.

واستمع وفد منظومة وزارة التجارة والاستثمار خلال اجتماعهم مع هيئة الاستثمارات الماليزية إلى شرح عن مهامها، والتي تتلخص في الترخيص للمشاريع، وتقييم المشاريع الصناعية، ووضع السياسات التحفيزية للاستثمار، وتحسين بيئة الاستثمار، ودعم المشاريع، إضافة إلى ترويج الاستثمار في كلا الاتجاهين من وإلى ماليزيا.

كما أبدت هيئة تنمية الصادرات الماليزية رغبتها بالتصدير والاستيراد مع المملكة العربية السعودية، مشيرين إلى وجود مكتب في جدة للتجارة إلى جانب 36 مكتبا حول العالم و11 مكتبا تسويقيا.

وفي سياق متصل، اجتمع الوفد المشارك مع شركة "اي جين" لتقنية المعلومات الطبية التي تعمل في مجال التشريح الإلكتروني، وجرى خلال الاجتماع عرض الفرص الاستثمارية في المملكة العربية السعودية سعيا لاستقطاب الشركة الماليزية للعمل في المملكة.

وقدمت الشركة شرحا عن مجال عملها بعمليات التشريح الإلكترونية للاستعاضة عن التشريح التقليدي، وكذلك الطباعة ثلاثية الأبعاد للأعضاء البشرية، موضحة أن ماليزيا تستخدم هذه التقنية منذ 4 سنوات.

كما التقى محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة غسان السليمان برئيس مجلس إدارة هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الماليزية، استعراض تجربة ماليزيا التي تمتد إلى 20 سنة.

واطلع على تجربة تشجيع الصادرات للصناعات والخدمات الماليزية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتجربتهم في مجال البحوث الاقتصادية وفي السياسات والاستراتيجيات العامة خلال زيارة مركز أبحاث الدراسات الاستراتيجية والاقتصاديك الماليزية.

يذكر أن منظومة التجارة والاستثمار المشاركة في الوفد تشمل وزارة التجارة والاستثمار، الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.