الشعالي: "جلف كرافت" تفاوض للإدراج بسوق دبي المالي

قال محمد الشعالي، رئيس مجلس إدارة جلف كرافت، إن الشركة تجري مفاوضات مع سوق دبي المالي، لإدراج أسهمها فيه قريباً.

وأوضح الشعالي في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش معرض دبي العالمي للقوارب 2017، أن "جلف كرافت"، تشارك بنحو 25% من اليخوت المشاركة هذا العام، وتقدم 16 يختا في المعرض بقيمة 400 مليون درهم.

ووصف مشاركة "جلف كرافت" بأنها تأتي ضعف قيمة المشاركة في العالم الماضي، ما يشير إلى نجاح المعرض في استقطاب العارضين، وتسجيل قفزات مهمة في كل سنة.

ونفى وجود تباطؤ في الاقبال على اليخوت موضحا أن "الناس اعتادت في منطقة الخليج على نسب نمو بين 20% و30%، في السابق لكن السوق في الوقت الحالي، مستقرة وعدد الزبائن جيد".

وأشار إلى تحول رغبات المشترين لليخوت، إلى الحرص على الحصول على جودة عالية بأسعار مناسبة، و"هذا ما تقدمه جلف كرافت ولذلك يمكنها التعامل مع أوضاع السوق الحالية".