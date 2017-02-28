تفاصيل اتفاقية مشروع "رابد" بين السعودية وماليزيا

شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ورئيس وزراء #ماليزيا محمد نجيب عبدالرزاق في العاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم الثلاثاء، حفل توقيع اتفاقية توقيع اتفاقية مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات ( #رابد) مجمع بينغيرانغ المتكامل.

وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن توقيع اتفاقية مشروع مشترك لمجمع للتكرير والبتروكيمياويات بين #أرامكو #السعودية وبتروناس الماليزية، يمثل حلقة إضافية في سلسلة التعاون الوثيق والمستمر بين السعودية ومملكة ماليزيا.

وأوضح أن أهمية هذه الاتفاقية التي ستمتد لستين عاماً قادمة، تأتي لتمثل ركناً إضافياً من أركان التعاون الاقتصادي الوثيق والمتنامي بين البلدين، وفق رؤية المملكة 2030، واستراتيجية المملكة الرامية إلى التوسع في مشروعات التكرير والتوزيع والبتروكيميائيات بما يحقق أكبر قيمة مضافة من صادرات المملكة النفطية، والسعي للتوسع في الأسواق العالمية، ومن ضمنها الأسواق الواعدة في جنوب شرقي آسيا ومنها ماليزيا.

وتعد السعودية من أكبر منتجي الزيت الخام وتمتلك أكبر احتياطي منه في العالم، وشركتها أرامكو السعودية، هي أكبر شركة نفطية في العالم، وشركاتها الأخرى مثل سابك من أكبر شركات صناعة البتروكيميائيات في العالم، فيما تعد ماليزيا ثالث أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، وثاني أكبر منتج للزيت الخام والغاز الطبيعي في منطقة شرق آسيا، وشركتها بتروناس من أكثر شركات البترول الوطنية نجاحاً على مستوى العالم.

عقب ذلك شاهد خادم الحرمين الشريفين، ورئيس وزراء ماليزيا والحضور فيلماً تضمن مشاهد مصورة للعلاقات بين السعودية وماليزيا، وأبرز الشراكات الكبيرة والمتنامية بين البلدين في الجانب الاقتصادي والتجاري.

يذكر أن المشروع سيمتلك حال انتهائه طاقة تكرير ضخمة تصل إلى 300 ألف برميل يوميا، ومن شأن ذلك أن يعزز قدرة أرامكو التنافسية أكثر فأكثر.