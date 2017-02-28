تمويل بريطاني لدعم البحث العلمي وأمن الإنترنت بالخليج

قدمت الحكومة البريطانية تمويلاً جديداً بقيمة 3.4 مليون دولار إلى دول الخليج لدعم مشاريع البحث العلمي وأمن الإنترنت.

وأفاد تقرير صادر عن المجلس الثقافي البريطاني، ووزّعه مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية ومقره دبي، أن التمويل سيتيح لعلماء من المملكة المتحدة والخليج العمل معاً على ثمانية مشاريع بحثية متقدمة في دول الخليج الست في مجالات عديدة ترتبط بأولويات دول الخليج وتشمل أمن الإنترنت والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والبيئة.

يُذكر أن المشروع تديره وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية البريطانية بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني، حيث أطلقا دعوة مفتوحة لتقديم طلبات البحث العلمي المشترك في دول الخليج الست في يوليو 2016. وحظيت الدعوة بنسبة استجابة عالية حيث تم استلام 172 طلباً من مؤسسات التعليم العالي والهيئات البحثية في الخليج.

وغطت الطلبات جميع دول الخليج، حيث ترشّح طلبان من السعودية، واثنان من الإمارات العربية المتحدة وطلب واحد من كل من الدول الخليجية الأخرى: قطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان. وسوف يحصل كل مستفيد على منحة تصل إلى نحو نصف مليون دولار لتنفيذ المشاريع على مدار عامين، حيث سيعمل العلماء من المملكة المتحدة والخليج معاً.

وقال أمير رمضان، مدير المجلس الثقافي البريطاني في منطقة الخليج، إن "العدد الهائل من الطلبات التي وصلتنا جعلت من هذه الدعوة المفتوحة الأكثر نجاحاً عالمياً. من الواضح أن هنالك قابلية كبيرة في منطقة الخليج للمشاركة بالمعرفة والأفكار مع المملكة المتحدة. فهذه المشاريع تتناول مجالات بحث استراتيجية من شأنها دعم وربما تسريع عملية التحول إلى اقتصادات قائمة على المعرفة المستدامة في الخليج."

وتشمل مشاريع البحث العلمي الثمانية بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الممولة عبر برنامج "الروابط المؤسسية" مشروعين حول أمن الإنترنت وتقنية النانو من السعودية، مشروعا حول الطاقة المتجددة من قطر، ومشروعين حول تحلية المياه والبيئة من الإمارات، مشروعا حول الأمن الغذائي من سلطنة عمان، الطاقة المتجددة من البحرين، ومشروعا حول استخدام الطاقة الشمسية لتحويل النفايات إلى زيوت عضوية مفيدة من الكويت.