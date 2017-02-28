موجودات "ساما" الأجنبية تواصل انخفاضها في يناير

واصلت الموجودات الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي انخفاضها خلال شهر يناير الماضي، لتتراجع بنحو 2.26% مقارنة مع شهر ديسمبر السابق عليه، أي بنحو 45 مليار ريال.

وبلغت قيمة الموجودات الأجنبية في يناير الماضي 1.982 تريليون ريال، مقارنة بـ1.937 تريليون ريال في الشهر السابق، ومقابل 1.982 تريليون ريال في ديسمبر الماضي.

ومن حيث إجمالي الموجودات، فقد بلغت بنهاية يناير الماضي 2.028 تريليون ريال، مقارنة بـ2.076 تريليون ريال في شهر نوفمبر الماضي.

وبحسب بيانات ساما فقد بلغ إقراض المصارف للحكومة 178.34 مليار ريال، مقارنة مع 178.416 مليار ريال في ديسمبر.