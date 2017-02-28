انطلاق معرض "غلف فود" بمشاركة 50 شركة سعودية

انطلقت أمس في دبي فعاليات معرض "غلف فود" في دورته الثانية والعشرين وهو أكبر معرض للمأكولات والمشروبات في العالم شمل أكثر من خمسة آلاف شركة عارضة.

وكان للحضور السعودي تواجد قوي في المعرض بحسب ما أكده عماد مدني، القنصل العام السعودي في دبي، حيث تشارك أكثر من خمسين شركة هذا العام، وأضاف أن صادرات المواد الغذائية السعودية بلغت 14 مليار ريال في 2016.

ويأتي انطلاق المعرض، الذي يستمر 5 أيام، في ظل توقعات بأن يواصل قطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة عموماً ومنطقة الخليج خصوصاً، نموه الكبير خلال السنوات المقبلة مدفوعاً بارتفاع عدد السكان وزيادة عدد السياح إلى المنطقة.

وكانت مؤسسة "اوينت بالنيت للأبحاث"، توقعت في تقرير حمل عنوان "تنامي سوق الأغذية والمشروبات في دول مجلس التعاون الخليجي"، وصول حجم استهلاك الأغذية في المنطقة إلى 51.9 مليون طن متري بحلول عام 2019 مرتفعاً بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 3.5 في المئة بين عامي 2014 و2019، وفقا لصحيفة "الحياة".

وركز التقرير على دراسة قطاع الأغذية والمشروبات في ضوء النمو السكاني في دول الخليج وتنامي الشريحة السكانية الشابة وتدفق السياح من أنحاء العالم إلى هذه المنطقة.

وأعلنت الأمم المتحدة أن المدن في الخليج العربي ستستوعب 85% من إجمالي سكان المنطقة بحلول عام 2020، وستشـهد كل من دولة الإمارات وقطر الزيادة الأسرع في أعداد سكان هذه المدن.

ويشكل ارتفاع عدد السياح جزءاً كبيراً ومتنامياً من حجم الطلب على الأغذية والمشروبات، لا سيما في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات واللتين تستقطبان سنوياً أكثر من 25 مليون سائح. ويمثل السياح القادمون لأداء شعائر الحج والعمرة الجزء الأكبر من السياح إلى السعودية، في حين تأتي كل من سياحة الترفيه وسياحة الأعمال على رأس العوامل السياحية الجاذبة في دولة الإمارات.