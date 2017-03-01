أسرع نمو لنشاط مصانع منطقة اليورو بـ6 سنوات في فبراير

أظهر مسح نشرت نتائجه أن نمو نشاط المصانع في منطقة اليورو سجل في فبراير أسرع وتيرة له في نحو 6 سنوات، في ظل تراجع اليورو الذي دعم الطلب على الصادرات.

وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر آي.أتش.أس ماركت لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو إلى 55.4 نقطة في فبراير مسجلا أعلى مستوياته منذ أبريل 2011 مقارنة مع 55.2 في يناير، بحسب ما ورد في "رويترز".

وجرى تعديل القراءة النهائية بالخفض قليلا عن التقديرات الأولية البالغة 55.5 نقطة لكنها تظل أعلى بكثير من مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وقفز مؤشر يقيس الإنتاج، ويدخل في المؤشر المجمع لمديري المشتريات، إلى 57.3 نقطة وهو أعلى مستوى أيضا في نحو 6 سنوات.

وكانت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المجمع تشير إلى نمو اقتصادي نسبته 0.6% في الربع الأول.

وتجدد التفاؤل بالآفاق الاقتصادية لمنطقة اليورو في الأسابيع الأخيرة بدعم من ضعف العملة الأوروبية الموحدة الذي يجعل صادرات المنطقة رخيصة نسبيا في الأسواق العالمية.

وزاد المؤشر الفرعي لطلبيات التصدير الجديدة إلى أعلى مستوياته منذ أبريل 2011 عند 55.5 مقارنة مع 55.2 في يناير.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين مختصين بأسعار الصرف أن من المتوقع أن ينزل اليورو 3% أخرى أمام الدولار خلال السنة المقبلة.