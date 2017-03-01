الصين: ارتفاع مؤشر PMI بشكل غير متوقع في فبراير

أظهر مسح رسمي نشرت نتائجه اليوم الأربعاء أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية الصيني نما بوتيرة أسرع من المتوقع في فبراير/ شباط.

وارتفع المؤشر الرسمي لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 51.6 نقطة في فبراير/ شباط من 51.3 في الشهر السابق. وتتجاوز القراءة مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش على أساس شهري.

كان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا وصول قراءة المؤشر إلى 51.1 نقطة بما يشير إلى نمو محدود مع استمرار استفادة الشركات الصناعية الصينية من ارتفاع أسعار المبيعات وانتعاش الطلب بدعم من طفرة في قطاع البناء.