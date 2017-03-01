اليابان تسجل أسرع نمو للصناعات التحويلية بـ 35 شهرا

أظهر مسح خاص أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية الياباني نما في فبراير بأسرع وتيرة في نحو ثلاث سنوات في علامة على تحسن الطلب المحلي والخارجي.

وبلغت القراءة النهائية لمؤشر ماركت/نيكي لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية باليابان 53.3 نقطة بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في فبراير شباط بما يقل قليلا عن القراءة الأولية البالغة 53.5 ويتجاوز القراءة النهائية البالغة 52.7 في يناير كانون الثاني.

وظل المؤشر فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش للشهر السادس على التوالي وسجل أعلى معدل نمو منذ مارس آذار 2014.

وبلغ مؤشر الطلبيات الجديدة الذي يقيس الطلب المحلي والخارجي 54.2 نقطة بما يقل عن القراءة الأولية البالغة 54.7 لكنه يظل أعلى من القراءة النهائية لشهر يناير كانون الثاني التي بلغت 54.0 نقطة.

وتشير القراءة النهائية إلى أن طلبيات التوريد الجديدة نمت بأسرع وتيرة منذ ديسمبر 2015.

وبلغت القراءة النهائية لمؤشر طلبيات التصدير الجديدة 54.3 لتفوق القراءة الأولية البالغة 54.2 وقراءة الشهر السابق البالغة 53.1 وليسجل المؤشر أسرع نمو منذ ديسمبر كانون الأول 2013.