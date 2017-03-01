تعرف على تفاصيل الاتفاقيتين بين السعودية وإندونيسيا

وقعت #السعودية و #إندونيسيا اتفاقيتين، على هامش زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى جاكرتا، حيث تتضمن الاتفاقيتان تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيع التجارة بين البلدين.

وتختص الاتفاقية الأولى بمنظومة التجارة والاستثمار، عبر برنامج تعاون تنفيذي في مجال تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يعقد بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، مع وزارة التعاونيات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بإندونيسيا.

وتهدف الاتفاقية إلى تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتجارب المختلفة، بما يحقق تطلعات الحكومتين، كما تشمل تعزيز تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات الخاصة بالتنظيمات والسياسات، بجانب إرسال البعثات التجارية لتحسين العلاقات التجارية، فيما يخص قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الرفع من مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

وتختص الاتفاقية الثانية في برنامج التعاون بين وزارتي التجارة في البلدين، لتعزيز مستوى التعاون، في تطوير استراتيجيات التجارة الخارجية، والأبحاث التسويقية، ودعم الأنشطة المشتركة، وتبادل البيانات الإحصائية الثنائية والعالمية، إضافة إلى تطوير قواعد البيانات الاقتصادية، واستكشاف الأنشطة الممكنة في التجارة الخارجية، وعقد دورات تدريبية مشتركة، وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في الندوات وورش العمل.