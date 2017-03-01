"ترمب" يعد بتخصيص تريليون دولار لتطوير البنية التحتية

وعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في خطابه أمام الكونغرس، بتخصيص تريليون دولار لتطوير البنية التحتية في الولايات المتحدة. وقال إن هذه المشروعات سيتم تمويلها من الاستثمارات العامة والخاصة، وهو ما سيساهم في خلق ملايين الوظائف.

وخلال الخطاب كرر ترمب وعوده بإجراء إصلاحات ضريبية "تاريخية" لتخفيض الضرائب على الشركات. كما أكد أنه سيقوم بفرض ضرائب على الواردات الأجنبية، لحماية الصناعات الأميركية.

وكان ترمب قد أعلن انسحابه من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي، كما وعد بإعادة التفاوض حول اتفاقية التبادل الحر بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.