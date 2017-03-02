الشركات الأميركية تبدي تفاؤلاً بآفاق الاقتصاد الكلي

قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إن اقتصاد الولايات المتحدة نما بوتيرة ضعيفة إلى متوسطة من أوائل يناير/كانون الثاني إلى منتصف فبراير/شباط وإن الشركات أقل تفاؤلا في ظل بعض الضبابية بشأن السياسات المالية لإدارة الرئيس دونالد ترمب.

وقال البنك المركزي في تقرير عن الاقتصاد "الشركات متفائلة بشكل عام بشأن الآفاق في الأجل القريب لكن بدرجة أقل مما ورد في التقرير السابق".

ورفع المركزي أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال عامين في اجتماع لجنة السياسات النقدية في ديسمبر/كانون الأول الماضي/ لكن من المتوقع أن يسرع وتيرة تشديد السياسة النقدية هذا العام مع هبوط معدل البطالة الذي يبلغ حاليا 4.8% وزيادة التضخم.

وينتظر المركزي تفاصيل بشأن خطط ترمب الاقتصادية بما في ذلك ضريبة حدود محتملة على الواردات القادمة إلى الولايات المتحدة لتقييم الآثار المرتبة على سياساته.